Uşak'ta Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Kışla köyü yakınlarında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine arazözler, itfaiye ve 1 adet helikopter sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken ekipler söndürmek için çalışmaları sürüyor.
Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Kışla köyü yakınlarında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine arazözler, itfaiye ve 1 adet helikopter sevk edildi.
Yangın kısa sürede büyürken ekipler söndürmek için çalışmaları sürüyor. - UŞAK