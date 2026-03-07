Haberler

Uşak'ta polis ve jandarmadan okul çevreleri ve servislere sıkı denetim

Güncelleme:
Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri, okul çevreleri ve servis araçları üzerinde denetim gerçekleştirerek, 4 bin 339 kişi hakkında sorgulama yaptı.

Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik denetim gerçekleştirilirken, onlarca şüpheli şahısla ilgili sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak'ta belirli tarihler arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 434 ekip ve bin 104 personelle, 786 okul çevresi, 479 umuma açık yer, 543 okul servis aracı denetlendi.

Öte yandan okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 4 bin 339 kişi sorgulandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
