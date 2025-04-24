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Uşak'ta Narkotik Operasyonu: Çiftin Üzerinden Uyuşturucu Çıktı

Uşak'ta Narkotik Operasyonu: Çiftin Üzerinden Uyuşturucu Çıktı
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Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan bir çiftin valizlerinde yapılan aramada binlerce adet sentetik ecza ve ecstasy ele geçirildi. Çift tutuklandı.

Uşak'ta polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan çiftin üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada 3 bin 795 adet sentetik ecza, bin 607 adet ecstasy ve bir miktar gram esrar ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda şüphe üzerine bir çifti durdurdu. Çift üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada 3 bin 795 adet sentetik ecza, bin 607 adet ecstasy ve bir miktar gram esrar ele geçirildi.

Ekiplerce, karı koca olan G.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen karı-koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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