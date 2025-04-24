Uşak'ta Narkotik Operasyonu: Çiftin Üzerinden Uyuşturucu Çıktı

Uşak'ta polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan çiftin üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada 3 bin 795 adet sentetik ecza, bin 607 adet ecstasy ve bir miktar gram esrar ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda şüphe üzerine bir çifti durdurdu. Çift üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada 3 bin 795 adet sentetik ecza, bin 607 adet ecstasy ve bir miktar gram esrar ele geçirildi.

Ekiplerce, karı koca olan G.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen karı-koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK