Uşak'ta Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Taylan Tuğlu (36) yönetimindeki plakasız motosikletle ile A.T. (35) idaresindeki 64 ACJ 814 plakalı kamyonet çarpıştı

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü ile kamyonet sürücüsü yaralı olarak Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tuğlu, buradan da Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tuğlu'ya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kamyonet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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