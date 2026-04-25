Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde motosikletin araziye devrilmesi sonucu 32 yaşındaki sürücü Halil Yozgat olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Evrenli Caddesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle meydana geldi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde motosikletin araziye devrilmesi sonucu 32 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Sivaslı ilçesine bağlı Evrenli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Yozgat (32) yönetimindeki 64 ADJ 780 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Halil Yozgat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Yozgat'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
