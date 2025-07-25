Uşak'ta Meşelik Alanda Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor

Uşak'ta Meşelik Alanda Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde Hanoğlu köyü yakınlarında çıkan yangına 29 arazöz, 6 dozer, 19 su tankeri ve 5 helikopterle müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yangın büyük bir alana yayıldı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Hanoğlu köyü yakınlarında bulunan meşelik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın büyük bir alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 29 arazöz, 6 dozer, 19 su tankeri ve 5 helikopter sevk edildi.

Ekiplerin yerleşim alanlarına yakın bir noktada devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan müdahalesi devam ediyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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