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Uşak'ta Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Uşak'ta Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı
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Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri ve olumsuz hava koşullarına karşı yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında 'Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri' toplantısı gerçekleştirildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında vali yardımcıları, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma mensupları İl AFAD Merkezi'nde toplandı. Toplantıda, kış mevsiminin değişebilmesinde olumsuz meteorolojik olayların meydana gelmesi durumunda yapılan çalışmalar, vatandaşlarımızın huzuru ve güveni içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla alınacak önlemler görüşüldü.

Öte yandan Vali Aktaş, güvenli ve sorunsuz bir kış sezonu için tüm ekiplerimizle hazır olduğunu dile getirdi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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