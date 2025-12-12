Haberler

Çarptığı üç yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Eşme ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin çarpması sonucu 3 yaya hayatını kaybetti. Sürücü, çıkan mahkemede tutuklandı. Kazaya neden olan sürücü, olayla ilgili olarak yetersiz aydınlatmayı etkili bir sebep olarak gösterdi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde çarptığı 3 yayanın ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün Eşme-Uşak karayolu Ahmetler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S.F. (33) idaresindeki 64 EP 907 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay'a (75) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yayalardan Mehmet Karaman ve Ayşe Dulay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ramazan Dulay ise kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü B.S.F., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Eşme Adliye Sarayı'nda çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan sürücü B.S.F.'nin ifadesinde, Eşme'de çalıştığı fabrikadaki mesaisinin ardından Uşak'a gitmek üzere yola çıktığını, kazanın meydana geldiği bölgede aydınlatmanın yetersiz olması nedeniyle yayaları fark edemediğini söylediği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
