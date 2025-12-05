Uşak'ta kaybolan çocuk bulundu

Uşak'ta dün akşam saatlerinde kaybolan 16 yaşındaki çocuk bulundu.

Olay, dün Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Küçükoturak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ailesiyle beraber yaşayan 16 yaşındaki İsmet Batın Cangil, dün akşam saatlerinde evinden ayrıldı. Evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamayan aile yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından karadan arama çalışması başlatılırken, havadan da termal dron desteğiyle aramalar gün boyu devam etti.

Ekipler uzun uğraşlar sonucu 16 yaşındaki İsmet Batın Cangil'i köye yakın bir bölgede bulundu. İsmet Batın Cangil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK