Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Güncelleme:
Uşak-Ankara karayolu Dumlupınar Rampaları mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapandı. Kar kalınlığının 15 cm'ye ulaştığı bölgede yolda kalan tır ve araçlar nedeniyle uzun trafik kuyrukları oluştu.

Uşak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Uşak-Ankara karayolu Dumlupınar Rampaları mevkiinde yol yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapandı. Rampalarda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, yolda kalan tır ve araçlar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle Uşak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı sonrası Dumlupınar Rampaları'nda bazı tır ve araçların yolda kalması nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi.

ULAŞIM FELÇ OLDU

Karayolları 25. Şube Şefliği ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, İl Özel İdaresi ekipleri ise yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kazalara karşı güvenlik önlemleri aldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açılırken, Dumlupınar Rampaları'nda yolda kalan araçlar ve kilometrelerce oluşan trafik kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
