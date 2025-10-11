Haberler

Uşak'ta Kahvehanede Av Tüfeğiyle Yaralama Olayı

Uşak'ta bir kahvehanede tartışma sonucu av tüfeğiyle vurulan U.K. ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli S.G. polis tarafından yakalandı.

Uşak'ta bir kahvehanede iki kişi arasında çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan S.G. (36), U.K. (46) ve B.S.Z (46) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle S.G., yanında bulunan av tüfeğiyle U.K.'ye ateş etti.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan U.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, olayın ardından kaçan S.G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
