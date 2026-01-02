Uşak'ta kaçak tütün ve makaron operasyonu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda edinilen bilgiler çerçevesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 18 bin 760 adeti tütün ile doldurulmuş toplam 837 bin kaçak makaron, 300 kilo kıyılmış tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Yapılan operasyon kapsamında, 1 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK