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Uşak'ta Kaçak Kazı Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Uşak'ta Kaçak Kazı Yapan 6 Şüpheli Yakalandı
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Uşak'ta iş makinesiyle kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerinin kovalamacası sonrasında yakalandı. Olayda tarihi eser aramak için açılan çukurda bir adet tabanca, sentetik ecza hapları ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Uşak'ta kaçak kazı yapan 6 şüpheli kovalamaca sonrası yakalandı.

Uşak'ın merkeze bağlı Sirge köyünde iş makinesiyle kaçak kazı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye intikal etti. Ekiplerin kendine doğru geldiğini anlayan şüpheliler olay yerinden 2 otomobille kaçmaya çalışırken, kovalamaca sonrası yakalandı.

Olay yerinde yapılan incelemede tarihi eser aramak için şahıslar lowbed ile getirdikleri ekskavatör ile 4 metre derinliğinde çukur açtığı belirlenirken, otomobilde yapılan aramada ise 1 adet tabanca, 61 adet sentetik ecza hap, 1 adet kasatura ve tabancaya ait 46 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan, Jandarma ekiplerince yakalanan 6 şüpheli ifadelerin ardından serbest bırakılırken ekskavatör ve lowbed ise günün nöbetçi otoparkına çekildiği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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