Uşak'ta jandarmadan öğrencilere ziyaret

Uşak'taki jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine yönelik eğitici aktiviteler düzenleyerek 'Tim Jandarma' çizgi filmi izlettiler.

Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik ziyaret gerçekleştirilerek çeşitli eğitici aktiviteler düzenlendi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçede bulunan Çamyuva İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmi izletilirken, çeşitli eğitici aktiviteler de gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrencilere jandarmanın görevleri hakkında bilgilendirme yapılırken, çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
