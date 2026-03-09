Uşak'ta jandarmadan öğrencilere ziyaret
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçede bulunan Çamyuva İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmi izletilirken, çeşitli eğitici aktiviteler de gerçekleştirildi.
Etkinlikte öğrencilere jandarmanın görevleri hakkında bilgilendirme yapılırken, çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıldı. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı