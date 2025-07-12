Uşak'ta İki Ayrı Operasyonda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Uşak'ta 2 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramalar sonucunda 15 bin 840 kullanımlık A4 bonzai, 103 adet sentetik ecza, 130 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği düşünülen 104 bin 400 TL para ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK