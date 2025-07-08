Uşak'ta İki Ayrı Noktada Yangın Çıktı

Uşak'ta İki Ayrı Noktada Yangın Çıktı
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Uşak'ın Banaz ve Manisa'nın Sarıgöl ilçelerinde çıkan yangınlar için itfaiye, arazöz ve helikopterlerle söndürme çalışmaları devam ediyor.

Uşak'ta iki ayrı noktada çıkan yangına ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine arazöz, itfaiye ve helikopter sevk edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çıkan yangın Eşme ilçesi sınırına sıçradı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmen Tepe mevkiinde, dere içerisinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Eşmetaş köyü yakınlarında bulunan makilik alana sıçradı.

Ekiplerin, her iki noktada söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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