Uşak'ta Hazır Beton Firmasında Göçük: 2 Ölü, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta bir hazır beton firmasında meydana gelen toprak altında kalma olayında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve 5 kişi gözaltına alındı.

Uşak merkezde bulunan bir hazır beton firmasında toprak altında kalan 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaağaç Mahallesinde bulunan bir hazır beton firmasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir sebeple 4 kişi toprak altında kaldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince şantiye çalışanları tarafından toprak altından çıkartılan A.E., Yaşar D. ve H.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede ise Kemal Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yaşar D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralıların ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Polis olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olaya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken, 2'si iş yeri sahibi toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uzak Şehir'in Alya'sı 'Arşivi karıştırdım' diyerek paylaştı! Dekoltesi göbekte bitiyor

"Arşivi karıştırdım" diyerek paylaştı! Dekoltesi göbekte bitiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

Dünyanın gözünü diktiği savaşta ilginç görüntü! Filler orduya katıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.