Haberler

Uşak'ta İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Kurulu toplandı

Uşak'ta İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Kurulu toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta Vali Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konuları ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı ve huzurlu bir Uşak için alınacak tedbirler tartışıldı.

Uşak'ta güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin "İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı", Vali Naci Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Uşak Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Naci Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda il genelinde asayişin korunmasına yönelik mevcut uygulamalar değerlendirilirken, alınması gereken ilave tedbirler ve koordinasyon konuları görüşüldü. Kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapılan toplantıda, huzurlu ve güvenli bir Uşak için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

5 adet domatese ödediği para üzerinden emekli zammına isyan etti
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

Sokak ortasında kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı
TFF, 104 Futbol menajerini PFDK'ya sevk etti! Aralarında Galatasaray'ın eski futbol direktörü de var

Galatasaray'ın eski futbol direktörü dahil 104 isim PFDK'ya sevk oldu
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

5 adet domatese ödediği para üzerinden emekli zammına isyan etti
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı