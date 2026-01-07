Uşak'ta İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Kurulu toplandı
Uşak'ta Vali Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konuları ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı ve huzurlu bir Uşak için alınacak tedbirler tartışıldı.
Uşak'ta güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin "İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı", Vali Naci Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Uşak Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Naci Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen çalışmalar ele alındı.
Toplantıda il genelinde asayişin korunmasına yönelik mevcut uygulamalar değerlendirilirken, alınması gereken ilave tedbirler ve koordinasyon konuları görüşüldü. Kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapılan toplantıda, huzurlu ve güvenli bir Uşak için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. - UŞAK