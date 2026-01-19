Uşak'ta ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı İnay köyünde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Yangın, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı İnay köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhittin Eryılmaz (87) ile ablası M.Ö'nün (93) beraber yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi tamamen sardı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangında hafif yanıkları oluşan M.Ö., 112 sağlık ekiplerince önce Ulubey Devlet Hastanesi'ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evden çıkamayan Muhittin Eryılmaz ise yanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Eryılmaz'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK