Uşak'ta çatı yangını paniğe neden oldu

Güncelleme:
Uşak'ta Elmalıdere Mahallesi'ndeki iki katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkarış nedeni henüz belirlenemedi.

Uşak'ta bir evin çatısında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Elmalıdere Mahallesi Birinci Yıldırım Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Öte yandan, evin çatısında hasar oluştu. - UŞAK

