Uşak'ta çatı yangını paniğe neden oldu

Uşak'ta bir evin çatısında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Elmalıdere Mahallesi Birinci Yıldırım Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Öte yandan, evin çatısında hasar oluştu. - UŞAK