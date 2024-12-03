Uşak'ta çocukları odada uyurken eşini öldürdü

Katiller, caydırıcı cezalar almadıkça ve önleyici tedbirler uygulanmadıkça kadına şiddet boyut değiştirerek devam ediyor. Kadın cinayetinin son adresi Uşak oldu.

ÇOCUKLARI UYURKEN EŞİNİ KATLETTİ

Işık Mahallesi'nde Hüseyin Ç. sabah saatlerinde komşusunu arayarak eşini öldürdüğünü ve evde uyuyan 3 çocuğunu almasını istedi. Dehşete düşen komşu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KOMŞUSUNU ARAYIP "ÇOCUKLARI AL" DEDİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde bıçaklanan Rahime Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Rahime Ç'nin cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNŞAATTAN ATLADI

Cinayetten sonra kaçan Hüseyin Ç'nin Afyonkarahisar'da bir inşaatın 5'inci katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi.