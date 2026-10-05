Uşak'ta düğün salonu önünde kavgada Afganistan uyruklu kişi bıçakla ağır yaralandı

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Uşak'ta düğün salonunun önünde yaşanan kavgada Afganistan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Ovademirler Mahallesi Ova Caddesi üzerindeki düğün salonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün salonu önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Afganistan uyruklu R.H. (53), bıçakla yaralandı.

Ağır yaralanan R.H., düğün salonunda bulunan yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan R.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın ardından bölgeden kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı