Uşak'ta Drift Yapan Sürücüye 47 Bin Lira Ceza

Uşak'ta drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 47 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Uşak'ta bir sürücünün sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülerde drift yaptığı tespit edildi. Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, sürücüye yönelik işlem başlattı.

Yapılan incelemede, sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenirken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 47 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Uşak Valiliğince yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğimizi ve vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden hiçbir davranışa müsaade edilmeyecek, denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir" denildi. - UŞAK