Haberler

Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde poşet içerisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili olarak bebeğin annesi ve babası gözaltına alındı, geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Uşak'ta çöp konteynerinde poşet içerisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, bir kişinin yeni doğmuş bir bebeği çöp konteynerine attığı yönünde bilgi verildi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, bir çöp konteynerinin içerisinde poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, bebeğin annesinin S.D. (17) olduğu tespit edildi. Bebeğin evlilik dışı dünyaya geldiği öğrenilirken, yeni doğum yaptığı belirlenen anne hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sağlık durumu nedeniyle S.D.'nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Bebeğin babası olduğu iddia edilen M.A.Y. (17) ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bebeğe yapılan otopside, erkek bebeğin aynı gün dünyaya geldiği belirlendi.

Öte yandan, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın

Rusya'dan Avrupa'ya mesaj: Babanızı kışkırtmayın
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi

SDG unsurları kaçtı, Suriye ordusu kritik önemdeki kente girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Szymanski için yolun sonu! Kulüpler arasında anlaşma sağlandı

Yolun sonu! Anlaşma tamamlandı, işte yeni takımı
Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli

O ilimizde üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Szymanski için yolun sonu! Kulüpler arasında anlaşma sağlandı

Yolun sonu! Anlaşma tamamlandı, işte yeni takımı
Galatasaraylı taraftarlardan yönetime tepki

Maç sonunda olanlar oldu
Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı