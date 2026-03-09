Haberler

Uşak'ta otomobil içinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Güncelleme:
Uşak'ta bir otomobil içerisinde meydana gelen bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Olayda G.K. ağır yaralanırken, U.A. hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta bir otomobilin içinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir otomobilin içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.K. (35) ile arkadaşı U.A. (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, taraflar birbirlerini bıçakladı. Olayın ardından, G.K. ise yanına gittiği bir arkadaşı tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan U.A., 112 ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. G.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

