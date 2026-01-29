Haberler

Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda iki kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 31 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Ö, M.M. ve H.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.T. aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralanan H.T. önce Banaz Devlet Hastanesi'ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, polis ekiplerince G.Ö. ve M.M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

