Vali Kartal, Bayram Öncesi Denetim Noktasını Ziyaret Etti

Uşak Valisi Serdar Kartal, Kurban Bayramı öncesinde Ankara-Uşak kara yolunda bulunan Şehit Abdullah Bıyık Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek yürütülen denetimleri yerinde inceledi. Ziyarette İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Kartal, görev başındaki güvenlik personeline kolaylıklar diledi.

Denetim noktası sırasında polis ekiplerince durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet eden Kartal, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti. Araçlarda bulunan çocuklarla da yakından ilgilenen Kartal, çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Kartal, "İlimiz genelinde, 22 Mayıs-1 Haziran 2026 tarihleri arasında 835 uygulama noktasında 1.663 ekibimiz, 56 hava aracımız ve toplam 5.214 emniyet ve jandarma personelimiz görev yapmaktadır. Ayrıca bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'ten 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar D-300 Karayolu İzmir-Ankara istikameti ve bağlantı yollarında, Uşak ili sınırları içinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyri yasaklanmıştır. Ancak yaş sebze meyve, canlı hayvan, et ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt, hayvan yemi, posta ve süreli yayın gibi ürünleri taşıyan araçların, mümkün olması halinde alternatif güzergahları kullanmaları, zorunlu durumlarda ise ana arterlerde en kısa süreyle seyretmeleri kaydıyla geçişlerine izin verilecektir." dedi. - UŞAK

