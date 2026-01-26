Uşak'ta bahçesindeki fırını yıkarken duvarın altında kalan adam yaralandı
Uşak'ta evinin bahçesindeki fırın yıkarken baca duvarı üzerine devrilen A.T. yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olay, Karaağaç Mahallesi Altıncı Tayfun Sokak'ta bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. (52) arka bahçesindeki fırını yıkmaya çalıştığı sırada baca duvarının üzerine devrilmesi ile yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince duvarın altından çıkarılan A.T., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - UŞAK