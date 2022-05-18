Uşak'ta 7 aylık hamile kadın ve annesi facia gibi kazada hayatını kaybetti - Haberler

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Uşak'ta 7 aylık hamile kadın ve annesi facia gibi kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Uşak'ta 7 aylık hamile kadın ve annesi facia gibi kazada hayatını kaybetti Uşak'ta meydana gelen facia gibi kazada 7 aylık hamile kadın ve annesi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

- Uşak'ta 7 aylık hamile kadın ve annesi facia gibi kazada hayatını kaybetti

UŞAK - Uşak'ta meydana gelen facia gibi kazada 7 aylık hamile kadın ve annesi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Uşak - Ulubey yolu üzerinde Omurca köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bilal Baki (27), kontrolündeki 64 EB 095 plakalı otomobille Ulubey İlçesinden Uşak Merkez istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Ebru Güven kontrolündeki 64 AAB 577 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Ebru Güven kontrolündeki araç yol kenarındaki tarlaya uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Elif Baki ve annesi Saadet Coşkun' (53)un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken Bilal Baki, Sezgin Can Coşkun ve Ebru Güven'i ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Acı tablo sonradan ortaya çıktı

Kaza sonrasında hayatını kaybeden Elif Baki'nin 7 aylık hamile olduğu ve kontrol amaçlı şehir merkezine geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken ağır yaralanan 3 şahsın da hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - 3. Sayfa

Uşak Ulubey, Ebru Güven, Omurca, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

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