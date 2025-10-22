Uşak'ta 31 Aranan Şahıs Yakalandı

Uşak'ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 31 aranan şahıs yakalandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, JASAT koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda 0-5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olan 17 şahıs, 5-10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 11 şahıs olmak üzere toplam 31 kişi gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 20 şahıs Uşak Cezaevi'ne teslim edilirken, 11 şahıs ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - UŞAK