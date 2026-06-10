Uşak'ta 27 yıl 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı
Uşak'ta siber suçlarla mücadele ekipleri, bilişim sistemleri kullanarak dolandırıcılık suçundan 27 yıl 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.'yi yakalayarak cezaevine gönderdi.
Uşak'ta siber suçlarla mücadele ekiplerince düzenlenen çalışmada, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık suçundan hakkında toplam 27 yıl 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında toplam 27 yıl 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D., gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.D. cezaevine teslim edildi. - UŞAK