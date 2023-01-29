Uruguaylı turistleri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 14 yaralı 3. Sayfa Haberleri Niğde'de Uruguaylı turistleri taşıyan midibüsün takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. Niğde'de Uruguaylı turistleri taşıyan midibüsün takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Derinkuyu ilçesinden Aksaray'a giden Uruguaylı turistleri taşıyan H.G. yönetimindeki 34 BMZ 524 plakalı midibüs, Gösterli köyü yakınlarında takla atarak şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 3'ü ağır 14 kişi, ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Aksaray Niğde 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Uruguaylı turistleri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 14 yaralı - Haberler

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