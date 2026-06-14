Haberler

Ordu'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Ordu'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ünye Çevre Yolu üzerindeki Yunus Emre Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ordu istikametinden Samsun yönüne seyir eden Cihan Başaran (52) yönetimindeki 34 CHA 716 plakalı hafif ticari araç, yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazayı görünce yaralılara yardım etmek isteyen Mehmet Gölkem Ustaoğlu, 52 AFP 990 plakalı minibüsünü emniyet şeridine park etti. Bu sırada aynı yönde seyreden Murat Aksu yönetimindeki 34 BHR 40 plakalı otomobil de yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki minibüse çarptı. 3 aracın karıştığı kazada hafif ticari araç sürücüsü Cihan Başaran ile araçta yolcu olarak bulunan Nermin Başaran ve Recai Güven ile otomobilde bulunan Bahar Aksu, Zümra Aksu ve Serra Aksu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ünye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Serra Aksu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki

AP'den Bakan Gürlek'e yaptırım iddiası! AK Parti'den ilk tepki geldi
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti

Tarihi anlaşma sızdı! İran'dan ülkeyi ayağa kaldıran geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk

Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Bizim ülkemizde...
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

Kürkçü dükkanına döndü: Paylaşımı bomba
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar

Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın