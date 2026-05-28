Ordu'da polis bayramda görev başında

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri bayram tatili süresince sahada aktif şekilde görev yapıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gurbetten memleketlerine gelen binlerce vatandaş aile özlemini giderip yakınlarını ziyaret ederken, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bayram tatili süresince sahada aktif görev yapıyor. Ekipler özellikle tatil nedeniyle şehir merkezinde ve ana arterlerde 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi için görevlerini sürdüren polis memurları, bayram sevincini mesai arkadaşlarıyla paylaşıyor. Şehrin kilit noktalarında konuşlanan ekipler, hem trafik akışını düzenliyor hem de sürücülere hız ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunarak bayramlarını kutluyor.

Ekipler, dönüş yolculuğunda sürücüleri yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, hız sınırlarına ve trafik kurallarına harfiyen uymalarını önemle hatırlatıyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı