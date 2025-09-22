Ünye'de Kaldırımda Bekleyen Yaşlı Kadına Araç Çarptı

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın ağır yaralanırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Dursun D.(49) yönetimindeki 55 KC 553 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden tali yola dönmeye çalışan Saadettin Y.'nin (74) kullandığı 55 KR 132 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda bekleyen Gönül Kuru'ya (71) çarptı. Kaza sonrası olay yerinde bulunan bir doktor, ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak kalp masajı uyguladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı, kadının ekmek aldıktan sonra aile yakınlarına gitmek üzere kaldırımda beklediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU