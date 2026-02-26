Haberler

Ordu'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, yağışlar sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Akkuş-Niksar karayolu trafiğe kapatıldı. Yolun zeminindeki kaymalar ve çökme riskleri sebebiyle emniyet ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesi Akkuş-Niksar karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çatalpınar Mahallesi Ünye-Akkuş-Niksar karayolu yağışın tetiklediği heyelan sonrası karayolunun zemininde kaymalar yaşandı. Yolun bazı noktalarında yaklaşık bir metrelik çökme meydana gelirken, yolu tutan istinat duvarları da baskıya dayanamayarak yıkıldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye emniyet ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu yolun can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşıdığı tespitinin ardından yol çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
