Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında üç ünlü isim daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in yer aldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gece yarısı yeni gelişme daha yaşandı.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Soruşturması kapsamında ünlü isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in yer aldığı belirtildi.

SURVİVOR'DAN ELENİP TÜRKİYE'YE DÖNMÜŞTÜ

Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, 'Survivor' isim yarışma programına katılmış, elenmesisinin ardından Türkiye'ye dönmüştü.

