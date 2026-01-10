Haberler

İstanbul'da otel ve gece kulüplerine uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması kapsamında gece kulüpleri ve otellere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve mermi ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün gece saatlerinde gece kulüpleri ve bazı otellere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün gece saatlerinde İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Narkotik Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen gece kulüpleri ve bazı otellere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve mermi ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü