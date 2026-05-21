Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 14 ünlü isim gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, aralarında Mabel Matiz'in de bulunduğu 14 ünlü isim uyuşturucu kullanımı şüphesiyle gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığına dair tespitlerin yapıldığı kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ile Muğla'da 25 adrese 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda, aralarında Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca, oyuncu Feyza Civelek, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızının eski eşi Volkan Bahçekapılı, oyuncu Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postaoğlu ile Eda Dora olmak üzere 14 ünlü isim gözaltına alındı. Öte yandan, yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
