Afyonkarahisar'da ünlü zincir restoranın tavanı çöktü, onlarca kişi ölümden döndü

Ünlü bir zincir restoranın Afyonkarahisar'daki şubesinde asma tavanının çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yaşanan olayın ardından zincir restoranın şubesi tamamen kapatılırken jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Olay, Afyonkarahisar- İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan restoranın asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. İçerde müşterilerin olduğu esnada yaşanan göçükte bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı.

11 KİŞİ YARALANDI

Olay sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yaralananları hastaneye kaldırdı. Can pazarının kurulduğu olayda 7'si hafif 11 kişi yaralandı.

Olayın ardından zincir restoranın şubesi tamamen kapatıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürerken tavanın nasıl çöktüğüyle ilgilide itfaiye ekipleri de detaylı bir çalışma yaptı. Olay yerinden çekilen fotoğraflar ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.