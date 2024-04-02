Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı

Ünlü yapımcı ve yönetmen, Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı olarak nam salan Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İnanoğlu'nun damadı Cüneyt Özdemir, kayınpederinin sağlık durumuna ilişkin" Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz." dedi.

Sosyal medyada İnanoğlu'nun hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin, ünlü yönetmenin damadı gazeteci Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi.

"TÜRKER İNANOĞLU YAŞIYOR"

X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdemir, "Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu'nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım." ifadelerini kullandı.