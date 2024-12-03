Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

 Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı

Askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı

 Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak

Esad isterse Suriye'ye ordu yığacaklar
Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti

Genç kadına yaptığı rezillik, mide bulandırdı

İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuk olduğu bir canlı yayın programı sırasında rahatsızlandı. Tansiyonu yükselen ve ateşi çıkan Ortaylı, bu nedenle yayından erken ayrılmak durumunda kaldı.

Tv100'de ekranlara gelen Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programının bu akşamki bölümünde herkesi korkutan anlar yaşandı.

İLBER HOCA KORKUTTU

Ünlü gurme Vedat Milor'un da konuk olduğu program sırasında Prof. Dr. İlber Ortaylı, rahatsızlandı. İlber Hoca'nın rahatsızlanması üzerine programa kısa bir ara verildi. Ortaylı, yayından erken ayrılmak durumunda kaldı.

OKAN BAYÜLGEN: PROFESYONELLİĞİNİZE HAYRANIZ

Okan Bayülgen o anlarda, "Hocam sizin tansiyonunuz yüksek, ateşi ni z çıkacak galiba, hastalanacaksınız. Hayranım bu profesyonelliğinize hangi yaşta olursak olalım sorumluluk duygusun bize bir kere daha aşılıyorsunuz. Stüdyodaki arkadaşlarımızla sizi evinizde dinlenmeniz için uğurlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ortaylı ise, "Başka bir zaman devam edelim" diyerek yayını bitirdi.

İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
img

Esad isterse Suriye'ye ordu yığacaklar
img

ABD savaş uçakları Suriye semalarında! Terörist hedeflere kalkan oldular
img

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Adamı hastayken bile pohpohluyor ne değişik bir milletiz anlamıyorum. Geçmiş olsun hocam

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ankara okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)? Antalya elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Aydın'da deprem mi oldu? 4-5 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir'de deprem mi oldu? Adana elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Kasım Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Rüyada eski sevgiliyi görmek ne anlama gelir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.