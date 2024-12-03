İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı

Tv100'de ekranlara gelen Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programının bu akşamki bölümünde herkesi korkutan anlar yaşandı.

İLBER HOCA KORKUTTU

Ünlü gurme Vedat Milor'un da konuk olduğu program sırasında Prof. Dr. İlber Ortaylı, rahatsızlandı. İlber Hoca'nın rahatsızlanması üzerine programa kısa bir ara verildi. Ortaylı, yayından erken ayrılmak durumunda kaldı.

OKAN BAYÜLGEN: PROFESYONELLİĞİNİZE HAYRANIZ

Okan Bayülgen o anlarda, "Hocam sizin tansiyonunuz yüksek, ateşi ni z çıkacak galiba, hastalanacaksınız. Hayranım bu profesyonelliğinize hangi yaşta olursak olalım sorumluluk duygusun bize bir kere daha aşılıyorsunuz. Stüdyodaki arkadaşlarımızla sizi evinizde dinlenmeniz için uğurlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ortaylı ise, "Başka bir zaman devam edelim" diyerek yayını bitirdi.