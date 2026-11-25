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Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Özcan Deniz, Deniz Çakır, Burcu Özberk, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, İbrahim Yılmaz, Ceylan Kaya ve Onur Yüksel'in savcılıkta ifadelerinin alınması bekleniyor. Soruşturma kapsamındaki diğer 14 kişi ise ek ifadeleri alınmak üzere emniyete geri gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı