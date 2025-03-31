İşte hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın son anları
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bir konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son görüntüleri ortaya çıktı.
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde çıktığı sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son görüntüleri ortaya çıktı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki konser programı kapsamında sahneye çıktı.
Konser sırasında fenalaşan Konak, bir anda yere yığıldı. Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Konak'ın fenalaşmadan önceki son anlarının görüntüleri de ortaya çıktı. Konak'ın yere yığılması sonrasındaki anlar da kameralarca kaydedildi.