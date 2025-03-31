Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti

Sahnede fenalaşan Volkan Konak hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son kulis görüntüleri ortaya çıktı

Volkan Konak'ın son kulis görüntüleri kameralara böyle yansıdı
İsrail Dışişleri Bakanı'nın skandal Erdoğan açıklamasına Türkiye'den çok sert tepki

Türkiye, İsrailli bakanın skandal sözlerine böyle yanıt verdi!
Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

İşte hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın son anları

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bir konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde çıktığı sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki konser programı kapsamında sahneye çıktı.

Konser sırasında fenalaşan Konak, bir anda yere yığıldı. Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Konak'ın fenalaşmadan önceki son anlarının görüntüleri de ortaya çıktı. Konak'ın yere yığılması sonrasındaki anlar da kameralarca kaydedildi.

İşte hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın son anları
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOğuz Tekin:

İyi insanları hep erken kaybediyoruz maalesef. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBerna Savas:

Aklıma şu ibretlik söz geliyor: Nasıl yaşarsanız, öyle ölürsünüz; nasıl ölürseniz, öyle diriltilirsiniz.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahim_gencpendik:

hz muhammed s.a.v hadisidir kardeşim

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıcaner_cubukcu:

berna senin takvan allahta gizli ve herkesin ki !!!

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.