Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişma yaşandı. 'Kasten öldürme' şüphesiyle gözaltına alınan Sultan Nur Ulu'nun babası da gözaltına alındı.

28 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi, valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçmaya hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alınmıştı. 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun ve araç sürücüsünün Yalova İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, yeni bir gözaltı daha yaşandı. Şüpheli Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı. - YALOVA