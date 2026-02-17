Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu'nun da arasında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç ve Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, uyuşturucu madde bulundurma, fuhşa teşvik ve aracılık etme suçlarını kapsıyor.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, fenomen Hakan Kakız ve modacı Kemal Doğulu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlarından 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu Terzi isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, fenomen Hakan Kakız, modacı Kemal Doğulu, Murat C., Barış T., 'Bonivex' isimli işletmenin sahibi Murat Ö., 'Züber' isimli firmanın ortakları Murathan K. ile Nailcan K., Alihan T., Tolga S., Ramazan B., Aygün A., Buse Görkem N., oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Furkan K. olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

