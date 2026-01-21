Haberler

Fenomen Bilal Hancı'nın da arasında olduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında fenomen Bilal Hancı'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma ünlü isimlere yönelik devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Abdi İbrahim İlaç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
