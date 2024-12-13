Fenomen canlı yayında gasbedildi

Arjantinli Influencer Micaela Ybañez, 10 Aralık'ta Buenos Aires'te Twitch üzerinden canlı yayın yaparken korku dolu anlar yaşadı.

CANLI YAYINDA GASBEDİLDİ

Ybañez, eski boks şampiyonu Sergio 'Maravilla' Martínez'in menajeri Nico Acosta ile otomobilde canlı yayın yaparken motosikletle aracın yanına yaklaşan hırsız camı kırıp telefonu çaldıktan sonra koşarak kaçtı. Soygun, ikilinin canlı yayında sohbet ettiği anda yaşandı.

3 MİLYON TAKİPÇİSİ YAŞANANLARA TANIKLIK ETTİ

Görüntülerde, gaspçı aracın yan camını kırarak içerideki telefonunu alıyor ve ardından koşarak olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Instagram, TikTok ve X platformlarında toplamda 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Influencer'ın canlı yayınını izleyenler yaşananlara anbean tanıklık etti.

HAFİF YARALANMAYLA ATLATTILAR

Ybañez ve Acosta camın kırılmasıyla hafif yaralandı. Ybañez, olayın hemen ardından Instagram üzerinden bir hikaye paylaşarak durumu takipçilerine duyurdu. 21 yaşındaki fenomen, canlı yayındaki izleyicilerine "Hepinizin desteği için teşekkür ederim. Korkunç bir anıydı ama iyiyim" şeklinde bir mesaj iletti.