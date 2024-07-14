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Üniversitenin mezuniyet törenine başıboş köpek dadandı

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Başıboş köpek saldırılarının arttığı şu günlerde, bu kez de bir üniversitenin mezuniyet töreninden skandal görüntüler geldi. Mezuniyet töreninde dolaşan başıboş köpek, kurulan platformdaki mezunlara ve onları izlemeye gelen yakınlarına saldırdı.

Bir üniversitenin mezuniyet töreninde, üniversite bahçesinde bulunan başıboş köpek, mezunlara ve yakınlarına saldırdı.

Başıboş köpek saldırılarının arttığı şu günlerde, bir üniversiteden gelen skandal görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

Üniversitenin mezuniyet töreninde, alanda bulunan büyük bir başıboş köpek, diplomasını almaya gelen mezunlara saldırdı. Alandaki öğrencilerin zor anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

3.Sayfa Eğitim Yaşam Haberler

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