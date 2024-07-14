Üniversitenin mezuniyet törenine başıboş köpek dadandı

Bir üniversitenin mezuniyet töreninde, üniversite bahçesinde bulunan başıboş köpek, mezunlara ve yakınlarına saldırdı.

Başıboş köpek saldırılarının arttığı şu günlerde, bir üniversiteden gelen skandal görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

Üniversitenin mezuniyet töreninde, alanda bulunan büyük bir başıboş köpek, diplomasını almaya gelen mezunlara saldırdı. Alandaki öğrencilerin zor anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.