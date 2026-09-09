Haberler

Üniversitelerde güvenlik tedbirleri görüşüldü

Üniversitelerde güvenlik tedbirleri görüşüldü
Güncelleme:
+285 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, İçişleri Bakanlığı tarafından video konferans sistemi üzerinden düzenlenen "Yurt Güvenliği" konulu toplantıya katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, İçişleri Bakanlığı tarafından video konferans sistemi üzerinden düzenlenen "Yurt Güvenliği" konulu toplantıya katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, valiler, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversiteler ile öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirleri ele alınarak, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim dönemi geçirmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi hayatını kaybetti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşi Cazibe'nin Simge'si yıllar sonra ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yahşi Cazibe'nin Simge'si ekranlara geri döndü! Görenler tanıyamadı
İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek

Ülkeden gidenlere 1 milyon 800 bin lira ödeyecekler
14 yıllık karanlık perde kalkıyor! Mardin'de öldürülen baba-kız cinayetinde 3 tutuklama

14 yıllık karanlık perde kalkıyor! Baba-kız cinayetinde 3 tutuklama
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu

Moral ziyareti olay oldu

Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi

Cehennemi yaşadılar! 4 farkı füzeyi aynı anda ateşlediler
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek

Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek